Prière du matin | Lundi 20 avril 2020 | Jn 3, 1-8

Méditation de Roland Poupin

Pasteur de l'Église Protestante Unie de France

Nicodème « vint, de nuit, trouver Jésus », précise le v. 2. Un monde dans la nuit. Notre monde, dans les ténèbres — aujourd’hui illustrées par l’ombre de la pandémie. Nicodème pouvait-il venir autrement que de nuit, puisqu’il n’y a rien d’autre que la nuit quand notre monde a perdu la mémoire de la lumière originelle.

Nicodème, un homme que l’on connaît par ailleurs dans l’Évangile comme proche de Jésus, espère que Jésus est bien celui qui va réaliser la promesse de Dieu, celle de faire venir son Règne de lumière, pour un monde enfin heureux. Mais pour se rapprocher de Jésus, Nicodème veut savoir à qui il a vraiment à faire. Quoi de plus naturel ! D’où ce dialogue en forme de test : tu fais des signes (c’est-à-dire des miracles), tu viens donc de Dieu ?…

Lui répondant en termes de naissance d’en-haut, Jésus fait par cette expression référence aux prophètes, parlant d’esprit nouveau et de cœur nouveau. Si Nicodème veut, pour mener Jésus au terme de sa réponse, donner l’impression de n’en rien savoir, il connaît. Citons Ézéchiel (ch. 36, v. 24-27) :

« Après vous avoir retirés du milieu des peuples et des pays où vous vous trouvez, je vous rassemblerai et vous ramènerai dans votre patrie.

Je verserai sur vous l’eau pure qui vous purifiera ; […].

Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif.

Je mettrai mon souffle en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles et les mettiez en pratique. »

Il s’agit de recevoir l’Esprit de Dieu, et d’en recevoir comme un cœur nouveau. Bref : il s’agit comme de naître de nouveau, naître d’en haut — au sens le plus fort de « de nouveau » —, naître de l’Esprit, du souffle de Dieu, pour connaître son Royaume.

Nicodème a obtenu sa réponse. Une naissance d’en-haut à laquelle on ne peut rien. Comme personne ne décide de naître. Cette naissance nouvelle vient de Dieu seul, comme effet de son souffle, mystérieux comme le vent dont on ne sait d’où il vient… et dont Jésus est porteur.

RP