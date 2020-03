Prière du matin | Lundi 30 mars 2020 | Jean 8, 12-20

Méditation R. Poupin - 30.03.2020 - Jean 8, 12-20

« Le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. » Mettre en pratique l’enseignement qui sourd des Écritures révélées à Moïse et aux prophètes, c’est ce que Jésus est venu faire. C’est en ce sens qu’il dit que le Père témoigne pour lui, comme il disait que les Écritures parlent de lui (Jean 5, 39). Non pas qu’on puisse y trouver de référence explicite le désignant, mais en ce qu’il met en pratique les Écritures, qu’il accomplit ce qu’elles enseignent, ce qui en est le cœur, de l’ordre de la relation intime avec Dieu, son Père, et que cela parle pour lui.

Au fond, on est au cœur de la vocation pharisienne, dont Jésus recommande vivement à ses interlocuteurs une vraie mise en œuvre, comme il la demande tout particulièrement à ses disciples.

Il n’est d’autre lumière spirituelle que de cet ordre là, c’est ce en quoi nous sommes appelés à le suivre — « qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais aura la lumière de la vie » —, de sorte que notre vocation est aussi d’être, déjà en espérance, à sa suite, ce que lui est, viser à accomplir ce que lui accomplit : marcher dans cette lumière, viser à l’observance de ce qui est le cœur de l’enseignement biblique, et dont se réclament à juste titre les pharisiens. Reste pour chacun, chacune, à le pratiquer.

Passage parallèle en Matthieu (5, 14) : « vous êtes la lumière du monde » — de l’ordre de la vocation à suivre Jésus, en qui se déploie cette lumière, celle de l’observance intime de la Parole divine.

En d’autres termes, les Écritures ne sont pas comme un objet qu’on mettrait en vitrine sans les pratiquer ; et Jésus non plus n’est pas comme un objet qu’on mettrait en vitrine sans le suivre quant à sa pratique de l’enseignement de la relation intime avec le Père !

Jésus est la lumière du monde par sa fidélité à cet enseignement dont la pratique est en soi témoignage, vie d’intimité avec le Père qui vaut témoignage intérieur (v. 18), et dont le rayonnement — devenant témoignage extérieur, le second témoin requis par la Torah — fonde l’autorité de Jésus, attestant cette relation à laquelle toutes et tous sont appelés. Pas besoin d’autre témoignage que ce qui se voit : celui-là vit dans l’intimité du Père, observant pleinement son enseignement — « moi, je suis la lumière du monde » —, et nous invitant, à notre humble mesure, à commencer à lui emboîter le pas — sachant que « qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais aura la lumière de la vie ».



Roland Poupin - Pasteur de l'Eglise prostestante unie de France (Châtellerault-Poitiers)