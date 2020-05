Prière du matin | Mardi 12 mai 2020 | Jn 14, 27-31a

Méditation de Roland Poupin

Pasteur de l'Église Protestante Unie de France - Poitiers/Châtelleraut

Nous ne sommes pas à la mesure de la hauteur des paroles et des actes de Jésus ? Rien d'angoissant à cela. Chacun, chacune à sa mesure, précisément. C'est pourquoi, « que votre cœur cesse de se troubler et de craindre » – « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ma parole portera son fruit, par mon Esprit, l'Esprit du Père, qui est l'amour qu'il vous porte par sa parole, ma parole qui habite en vous — et porte déjà son fruit.

La parole qu'il nous faut garder est à vivre par chacune et chacun comme il est, chacun à sa mesure, par le don de l'Esprit consolateur, chacun comme il est, à la mesure de l'humble possibilité d'empathie de chacun. Se mettre à la place d'autrui dans une humble mesure, ne pas en vouloir à celui, celle, que Jésus a aimé — « pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font » (Luc 23, 34).

C'est ce que le romancier Albert Cohen a appelé « tendresse de pitié » — comme une ouverture à la bonté. D'autant que la vie est brève et que comme toi, dit-il, ton prochain est voué à la mort. Et puis, « si tu sais que l'autre, écrit-il, ne peut être que ce qu'il est, comment lui en vouloir, comment ne pas lui pardonner ? […] Tu considéreras alors cet innocent avec une tendresse de pitié, et tu n'y auras nul mérite » (Albert Cohen, Carnets 1978, p. 174).

À l’heure où s’approche la croix, à l’heure où déjà celui qui « n’a en moi aucune prise », « le prince de ce monde vient » ; cette façon humble de suivre Jésus, déjà de loin, comme, au mieux, ceux des disciples présents à la croix, est la voie de ce qui a été appelé l'Imitatio Dei, l’imitation de Dieu, qui a compassion de toi, qui fait pleuvoir sur tous et briller son soleil sur tous, sans aucun mérite de notre part. Ainsi, « Si vous m’aimez, réjouissez-vous de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi ».

Alors la parole gardée commence à porter son fruit. Ce n'est pas un fardeau accablant que garder sa parole — « je vous donne ma paix » : c'est juste apprendre que dans la brièveté de la vie, faite de tant de misères, il n'y a pas de place ni de temps pour ne pas s'ouvrir à la bonté.

RP