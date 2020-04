Prière du matin | Mardi 27 avril 2020 | Jn 6, 30-35

Méditation de Roland Poupin

Pasteur de l'Église Protestante Unie de France - Poitiers/Châtellerault

Les gens avaient faim. De pain, en premier lieu. Jésus leur a donné du pain. Et ils ont à nouveau faim. « Donne-nous toujours ce pain-là ! »

Lorsque, au-delà de l’indispensable pain du corps, Jésus veut les entraîner à la question de la source éternelle de toute nourriture, pour répondre à l’éternelle faim des hommes et des femmes, ils ont bien compris. Ils ont suivi leur enseignement religieux. Ah oui, le pain du ciel ! On connaît : c’est l’histoire de la manne et de Moïse dans le désert. Car pour le judaïsme, il est traditionnel, comme pour le christianisme, que la manne, via sa fonction nutritive, signifie la nourriture de la Parole de Dieu, à l’appui du Psaume, cité ici (Ps 78, v. 24) : « Il leur a donné à manger un pain qui vient du ciel. »

« Oui, tout cela, on est au courant », ont-ils dit. « Mais toi, ont-ils dit aussi, quel signe fais-tu donc, pour que nous voyions et que nous te croyions ? Quelle est ton œuvre ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, ainsi qu’il est écrit : Il leur a donné à manger un pain qui vient du ciel » (v. 30-31). Donne-nous un signe… Et si c’était toujours la question ? Si c’était toujours notre question…

Moïse a donné au peuple la manne. Et hier encore, avec cette multiplication des pains par laquelle tu nous as nourris, on n’est pas mort de faim. Mais aujourd’hui, quel signe pour que nous croyions ?

Ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel. Moïse lui-même a enseigné cela. Ce qui est de l’éternité, Dieu seul peut le donner, à travers le signe que fait Moïse : « c’est mon Père vous donne le vrai pain du ciel. » Il en est de même pour la multiplication des pains : le pain multiplié est, comme la manne, le signe du pain du ciel, qui, lui, est de l’éternité, et qui aujourd’hui nous rejoint dans le temps en Jésus, « celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde », Jésus donné lui-même comme pain de vie, éternité dans le temps. « Qui vient à moi n’aura jamais faim ; qui croit en moi n’aura jamais soif. »

RP