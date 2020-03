Prière du matin | Mercredi 1er avril 2020 | Jn 8, 31-42

Méditation de Roland Poupin

Pasteur de l'Église Protestante Unie de France - Poitiers-Châtellerault

D’entrée, v. 31 du ch. 8 de cet Évangile selon Jean, on lit que la controverse relatée ici a lieu entre Jésus et certains de ses disciples, certains de ceux qui « avaient cru en lui », dit le texte. Si l’ont devait utiliser une opposition alors anachronique, les interlocuteurs de Jésus dans ce passage seraient donc à ranger comme chrétiens.

Rangement anachronique toutefois, car l’Évangile de Jean ne met pas en scène un conflit entre juifs et chrétiens, deux religions dont le seconde n’existe pas encore !

Jésus et ceux à qui il s’adresse sont juifs les uns comme les autres. Mais l’un, Jésus, est Galiléen, les autres sont Judéens. Des Judéens qui ont cru en lui et qu’il invite à demeurer dans son enseignement pour connaître la liberté.

Cela heurte ces disciples de Jésus, comme cela heurterait quiconque est reconnaissant, voire fier, de son héritage spirituel. Comme un Français du XXIe siècle qui aurait l’impression que l’on remet en question sa conviction d’être l’héritier d’une histoire de liberté.

En cette Judée, terre de prophètes, ces disciples de Jésus sont fiers et reconnaissants de leur héritage spirituel, originé en Abraham, héritage de liberté renouvelée à maintes reprises, à commencer par l’Exode. Et voilà que Jésus leur promet la liberté. Nous voilà à nouveau avec les double-sens permanents des propos de celui qui parle de ce qu’il sait de son Père. « Moi qui vous ai dit la vérité que j’ai entendue auprès de Dieu » (v. 40). La liberté dont il parle est libération du péché et de la mort qui en est le fruit : « qui

commet le péché est esclave du péché » (v. 34).

Et le débat de s’envenimer lorsque Jésus leur affirme que leur réaction n’est pas dans la ligne de la foi d’Abraham, ces disciples commençant à y voir une mise en cause de la légitimité de leur filiation !...

La distance pourtant est infime entre Jésus et ses interlocuteurs : la tradition juive enseigne elle aussi que la libération des enfants d’Abraham devenus esclaves, octroyée lors de la Pâque aux jours de l’Exode, reçoit son sens de ce qu’elle a lieu aujourd’hui dans les vies de chacune et chacun. Et c’est une autre Pâque que Jésus annonce, celle qui s’approche et par laquelle la victoire contre le péché qui rend captif est remportée jusque sur son fruit, jusque sur la mort même.

RP