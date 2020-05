Prière du matin | Mercredi 20 mai | Jn 16, 12-15

Méditation de Roland Poupin

Pasteur de l'Église Protestante Unie de France - Poitiers/Châtellerault

Au jour où Jésus adresse à ses disciples ces paroles, « il vous fera accéder à la vérité tout entière », la croix s’approche, chose incompréhensible à toutes nos sagesses. Celui qui est annoncé comme le Bien-aimé de Dieu, le maître du Royaume, peut-il mourir de la sorte ?

Voilà qui est incompréhensible et qui pourtant est le don de la vérité, qui se dévoilera comme telle au matin du dimanche de Pâques, sans qu’alors tout le sens n’en ait été saisi par les disciples. C’est l’Esprit saint, l’Esprit du Père qui vit en Jésus qui leur dévoilera la signification de la croix du Ressuscité : qui le glorifiera ! Le glorifiera ! De quoi est-il question sous ce terme dans l’évangile de Jean ? De la croix ! Il l’annonçait peu avant : « Elle est venue, l’heure où le Fils de l’homme doit être glorifié », Jean 12, 23 ; puis aux v. 32 et 33 : « quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes » — « Par ces paroles, précise le texte, il indiquait de quelle mort il allait mourir. »

Que la crucifixion de leur maître, perçue comme terrible humiliation, soit son élévation à la gloire, les disciples, au jour où Jésus parle, ne peuvent pas le saisir. Et même l’événement du dimanche de Pâques n’est que la première ouverture vers un dévoilement dans lequel l’Esprit saint va conduire les disciples, et avec eux, nous tous. Ce qui doit venir, à commencer par la croix, au jour où Jésus parle, va être dévoilé comme entière vérité, inaccessible comme telle à nos intelligences.

La vérité de Dieu se donne dans l’humilité du Fils, une révélation qui vaut pour toute la vie humaine de Jésus, de Pâques à la Croix et à Noël, ce premier moment d’humilité du Fils de Dieu rendu infiniment proche de nous par une vérité dont nous sommes très loin mais qui porte pour nous toute consolation et à laquelle seul l’Esprit consolateur peut nous conduire.

Une vérité pleinement révélée aux Apôtres dans le Nouveau Testament, et par eux, à nous, mais qui devra être reçue et vécue par chacun dans la suite des temps et jusqu’à nous. Cela commence par le don de l’Esprit qui conduit les plus sages dans l’humilité de la vérité.

Hors cela, hors le don de l’Esprit saint, la Croix qui alors s’approche est incompréhensible, tout comme la venue en chair de la Parole éternelle — choses cachées aux sages et aux intelligents, mais révélées à l’humilité, ce don des plus petits, le don de l’Esprit saint. C’est ici que se fait connaître le Père que nul n’a jamais vu : selon que « tout ce que possède mon Père est à moi ; c’est pourquoi j’ai dit que l’Esprit vous communiquera ce qu’il reçoit de moi. »

