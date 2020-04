Prière du matin | Mercredi 29 avril 2020 | Jn 6, 35-40

Méditation de Roland Poupin

Pasteur de l'Église Protestante Unie de France - Poitiers/Châtellerault

« Qui vient à moi n’aura jamais faim ; qui croit en moi jamais n’aura soif. » Récapitulons : avant ces mots inouïs, on a vu Jésus se retirer du peuple, qui entendait le gratifier d'un titre royal, pour, qui sait ?, en être nourri encore et encore ; on a vu Jésus se retirer et partir seul dans la montagne ; puis s'en venir par la suite de ce côté du lac… à pied pour sa part, doublant sur le lac la barque des disciples. Et Jésus d'inviter ses auditeurs à travailler pour une autre nourriture, celle qui subsiste pour la vie éternelle (v. 27). Un travail, une « œuvre de Dieu » qui consiste, un vrai repos… à « croire à celui qu'il a envoyé » (v. 29) — lui, Jésus.

Et là, réaction étrange à cet appel à la foi adressé à cette foule qui vient d'assister à la multiplication des pains —, pour appuyer la foi qu'on lui demande, la foule a demandé un signe afin de croire ! Mais enfin, peut-on penser, ce signe elle vient de le voir, de le toucher, de le goûter ! Les pains multipliés la veille !

La suite du texte nous fait alors comprendre ce qu'on entend par ce signe : sa perpétuation, chaque matin, comme la manne : « nos pères ont mangé la manne dans le désert » (v. 31). Rien de nouveau sous le soleil : on persiste à regretter les marmites égyptiennes, se manifesteraient-elles sous l'espèce d'un miracle. On nourrit dans le signe l'espérance d'une sécurité matérielle définitive.

C’est à cela que répond Jésus, comme dans un soupir : « vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas » (v. 36) : « Moi, je suis le pain de vie » (v. 35)…

Au-delà de nos recherches légitimes, mais à vue limitée, de manne, de pain quotidien, ou quand nous sommes dans le manque de ce qui fut peut-être une abondance passée, de mets, de présence, de bonheur perdu — le Christ, nous guidant à travers nos peines et nos périls, nous conduit à la reconnaissance de notre faim fondamentale, en laquelle se sourcent toutes nos autres faims ; et nous conduit à la reconnaissance de celui-là seul qui comble cette faim par une nourriture qui subsiste en éternité, donnée en abondance par celui qui est « descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui l’a envoyé » (v. 38). Or cette volonté, nous dit-il, « c’est que je ne perde aucun, aucune de ceux qu’il m’a donnés » (v. 39), cette volonté c’est « que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Le signe de la multiplication des pains se révèle alors être un appel à la confiance : celles et ceux « que le Père me donne viendront à moi, et je ne rejetterai personne qui vient à moi » (v. 37).

RP