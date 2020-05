Prière du matin | Samedi 16 mai 2020 | Jn 15, 18-21

Méditation de Roland Poupin

Pasteur de l'Église Protestante Unie de France - Poitiers/Châtellerault

« Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartiendrait ». Ayant entendu de Jésus cet enseignement, vous êtes censés savoir, dit Jésus, que « vous n'êtes pas de ce monde »… comme je n’en suis pas et en serai donc expulsé !

Comme la souffrance subie est signe d’étrangeté au monde, sachez, au moment où « comme ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi », que ceux qui font souffrir, qui méprisent, le font parce qu'ils se croient du monde, qu’ils croient y être à leur place ! Quel est en effet le motif commun pour persécuter, ou mépriser quelqu'un ? Tout simplement penser qu'il n'est pas à sa place avec nous, pas à sa place en un lieu que l’on appelle chez nous — chez nous, c'est-à-dire, finalement, où, sinon en ce monde ? Expulsé… c’est ce qui arrivé à Jésus, expulsé d’un monde, expulsé par un monde qui a jugé que Jésus n’y avait finalement pas sa place, expulsé jusqu’à la croix…

Et là, c'est Jésus qui console tout rejeté en lui rappelant : « tu n'es pas de ce monde, comme moi je ne suis pas du monde. Si tu étais du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ». Mais voilà, en attendant l'entrée concrète, vécue, dans cette consolation que procure Jésus, subsiste la douleur. Car avant d'en arriver là, à cette consolation, il est tout un cheminement, — c'est le cheminement de la prière… cheminement de précarité, selon que l’étymologie de notre mot français pour prière est le mot latin pour précaire, precarius.

Jésus tient à le rappeler à ses disciples : « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : “Le serviteur n’est pas plus grand que son maître” ; s’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi » — et cela « à cause de mon nom, parce qu’ils ne connaissent pas celui qui m’a envoyé », le Père, qui dévoile en Jésus crucifié que pour être en ce monde, on n’est pourtant pas de ce monde. Nous sommes en un temps provisoire, c’est l’enseignement qui est au cœur de la parole que nous sommes appelés à garder, et qui elle, est de l’éternité.

RP