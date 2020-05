Prière du matin | Samedi 30 mai 2020 | Jn 21, 20-25

Méditation de Roland Poupin

Pasteur de l'Église Protestante Unie de France - Poitiers/Châtellerault

Finalement qui est ce « disciple que Jésus aimait », jamais nommé ? Traditionnellement, on y voit Jean, auquel on attribue l’Évangile. Il se serait donné ce modeste titre sans se nommer… par modestie…



Ce titre apparaît une autre fois, dans l’Évangile de Jean, attribué à Lazare, relevé d’entre les morts par Jésus en Jean 11. Certains y ont donc vu Lazare. On ne tranchera pas la question. Contentons-nous de remarquer qu’une rumeur circule « parmi les frères sur ce disciple » selon laquelle il « ne mourrait pas ». Certes c’est après que Jésus ait répondu à une question de Pierre sur son sort : « Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ? » Mais pourquoi une telle question de Pierre ? N’oublions pas que ce dialogue se situe après la résurrection de Jésus…

La vie d’éternité est entrée dans le temps, au cœur de la vie des disciples. Jésus l’affirmait à Marthe, juste avant de relever son frère Lazare d’entre les morts : « Je suis la résurrection et la vie : qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas pour l’éternité » (Jn 11, 25-26).

Et voilà que cette vie d’éternité est entrée dans le temps des disciples, dans notre temps. Pierre interrogeant Jésus sur le devenir éternel de ce disciple que l’Évangile appelle « celui que Jésus aimait », et qui, n’étant pas nommé, peut être chacun d’entre nous — Pierre croit que cette vie d’éternité est venue. C’est sa réponse à la question que Jésus posait à Marthe après qu’il lui ait dit « Je suis la résurrection et la vie » : « Crois-tu cela ? » lui demandait-il (Jn 11, 26).

Question personnelle posée à chacune et chacun de nous dans un tête-à-tête intime : la réponse de Jésus à Pierre n’en laisse aucun doute : quand à lui, sur qui tu m’interroge, « que t’importe ? Toi, suis-moi. » Toi ! Le Ressuscité dit cela à chacune et chacun d’entre nous, en tête-à-tête, cœur à cœur : toi suis-moi !

