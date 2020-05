Prière du matin | Vendredi 29 juin 2020 | Jn 21, 15-19

Méditation de Roland Poupin

Pasteur de l'Église Protestante Unie de France - Poitiers/Châtellerault

Pierre, face à Jésus lui demandant pour la troisième fois s'il l'aime, est attristé. Il n'est pas vraiment sûr de la vérité de son amour ! « Tu sais toutes choses » (v. 17), dit-il à Jésus. Tu pénètres les secrets de mon cœur : je ne vais pas te mentir. Je ne suis pas sûr de mon amour, surtout lorsque tu mets devant moi ce qu'implique le fait de t'aimer — ce que je sais très bien : prendre soin de tes brebis. Si tu es mon Seigneur, si en te voyant, j'ai vu le Père, alors t'aimer implique nécessairement t'obéir et te servir… être, puisque c'est ce que tu me demandes, berger, pasteur de tes brebis. Alors, j'ai peur, peur de ne pas te servir ; j'ai peur de te dire ce que me demandes dans les termes avec lesquels tu me le demandes.

Ici, il faut savoir qu'en grec dans notre texte, il y a deux mots différents pour dire aimer. Deux fois Jésus emploie le mot agapè. L’agapè, plus que l’amour comme don de soi, est ce qui le fonde, pas tant le don de soi que le fondement qui le permet : il est quelque chose en dessous — quelque chose qui est « invisible pour les yeux » mais qui donne son prix à l’amour, qui ouvre sur le don. Et Pierre ne répond jamais avec ce mot-là, agapè. Il en emploie un autre, philia, qui n'est pas moins fort, qui parle de relation, très forte en l'occurrence. Oui, tu sais que nous sommes liés d’amitié, que l'amour nous lie — telle est la réponse de Pierre. Pierre, honnête, ne donne pas la parole de ce qu’il ignore de lui-même.

Alors Jésus, lui posant une troisième fois la question, emploie cette fois le mot de Pierre. Sommes-nous en relation d’amitié, d'amour réciproque ? Et Pierre acquiesce une troisième fois, mais il est triste. Il n'a pas pu lui dire ce qu’il ignore. Il sait, Jésus sait aussi, qu'ils sont en relation amicale, au sens le plus fort : il y a un véritable amour entre eux. Mais Pierre n'a pas pu dire la parole qu'il voudrait pourtant dire.

Alors, reprenant les mots de Pierre, Jésus le rejoint — dans une réciprocité octroyée par Jésus pour la confiance de Pierre. L'amour que je t'ai porté a créé cette relation d'amour qui nous lie ; elle est là, elle existe, et elle créera en toi l'engagement dont tu sais qu'il est hors de portée. C'est ce qu'implique la suite de l'histoire, où Jésus annonce à Pierre qu'il étendra un jour les bras pour qu'un autre le mène où il ne voulait pas aller. Confiance.

Jésus a rejoint Pierre en le rejoignant dans ses mots, rejoignant la crainte et la tristesse de Pierre dans ce qui s’avère être une véritable progression de l'énonciation de l'amour de Jésus, source de la confiance qui pourra tout.



