Prière du matin | Vendredi 8 mai 2020 | Jn 14, 1-6

Méditation de Roland Poupin

Pasteur de l'Église Protestante Unie de France - Poitiers/Châtelleraut

Jésus vient d’annoncer qu’il va partir. Nous le savons, ce sera par sa mort. Aux disciples qui vont être désemparés, il donne les paroles que nous venons d’entendre pour les temps difficiles qu’ils auront à traverser jusqu’à la venue du Règne de Dieu.

C'est en regard de ce temps difficile qu'on trouve, comme consolation, ce texte très connu, le verset 6 — « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père que par moi ». Il n’est ainsi pas question ici de conversion à une religion, nouvelle non plus qu’ancienne, mais d'entrée dans l'intimité du Père — et cela en regard du départ de Jésus. Voilà qui donne un tour particulier à ce verset. Par là, le disciple est appelé à venir, en Jésus, à une position semblable à celle qui est la sienne vis-à-vis du Père. « Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père » : c’est-à-dire que chaque disciple est appelé à vivre aussi lui-même, comme être unique, cette relation d'intimité avec Dieu qui est la consolation de Jésus et celle des siens ; et cela dès aujourd’hui.

« Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà une parole qui ainsi, devient parole de consolation inouïe, vrai chemin de Vie — Chemin, Vérité et Vie. « Je suis le chemin et la vérité et la vie ».

C'est précisément là l'Évangile, c’est cette promesse : il n'est d'entrée dans la vie du Père que par ce dévoilement, qui, pour Jésus — et par lui, pour nous — est celui d’un cheminement qui débouche sur la croix et par elle, sur la Vie.

C'est en quoi Jésus est le Chemin, la Vérité et la Vie. Cette entrée dans l'intimité du Père qui se donne dans notre temps en Jésus, est le dévoilement du Dieu éternel. Par sa venue en chair, le Père se dévoile dans le Fils. Et l'éternité du Fils déborde infiniment sa stricte présence au temps. Lorsque dans le temps, Jésus parle ou agit, c'est le Père, qui dans l'éternité, est en train d'accomplir ses œuvres. Et en lui, cela vaut pour chacune et chacun de nous, cela donne au déploiement de nos vies une portée éternelle.

RP