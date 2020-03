Vos Intentions de prière

HELENE - Seigneur, en ces temps compliqués, vois notre peine et notre chagrin concernant notre fils Nicolas. Depuis dimanche dernier, où il nous a proféré des paroles méchantes et où il a claqué la porte en nous disant qu'il ne remettra plus les pieds chez nous... nous sommes dans le silence, plus de communication. Seigneur veille sur lui, pour avo