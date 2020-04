Vos Intentions de prière

Fluordie - Prière pour tous les pays du monde qui se battent contre le coronavirus et surtout pour ses sans abris à ce temps ci et je demande aussi de prière de garder la foi à tous les chrétiens qu'on soient digne du sacrifice de jésus . d'aimer notre proche de l'amour vraie ne pas vivre dans l'égoïsme qu'on soient digne d'être enfant de lumière. Am