Prière du soir - 18 mai 2020 à 19:15

Vos Intentions de prière

Valerie - Sainte mere, je te prie d'interceder pour moi en action de grace aupres de ton Saint Fils pour sa Misericorde et sa bonte dans vie et lui temoigner ma gratitide pour mes 50 ans. Que son Saint Esprit soit toujours avec moi et que sa lumiere luise toujours dans ma vie. Au nom puissant de Jesus Christ de Nazareth