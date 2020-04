Prière inter-religieuse

Prière interreligieuse avec l’iman Franck Hensch, le rabbin Joshua Nejman et l'évêque Jean-Pierre Delville. Comme chaque vendredi de cette période de confinement, à l’initiative du rabbin Nejman, RCF propose une célébration d’ouverture religieuse. Aujourd’hui : lectures d’extraits des livres sacrés : Coran, Torah et Bible, dans un esprit de paix. Chaque lecture sera suivie d’un commentaire et d’un moment musical selon chaque tradition religieuse. Le temps se conclura par une invocation à Dieu en cette période troublée. Cette prière est le fruit de dialogues et de rencontres interpersonnelles qui ont lieu depuis de longues années.