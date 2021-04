Vos Intentions de prière

francoise - Seigneur je te confie nos enfants: Camille Adrien et Lucie. Guide les dans leur choix, et leur vie. Qu'ils sachent te reconnaitre sur leur chemin quand tu marches avec eux; Seigneur , je prie pour qu'ils ne te mettent pas de coté et qu'ils te fassent une place dans leur vie et qu'ils ne se lassent pas de te chercher pour découvrir la joi