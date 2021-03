Vos Intentions de prière

Françoise - Je vous rends grâce de bien vouloir intercéder auprès de Notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il me guérisse de tous mes maux physiques et psychologiques, pour qu'il m'aide à donner un sens à ma vie et pour que je retrouve la véritable Joie de Vivre. Merci à vous.