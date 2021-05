Prière oecuménique du samedi 27 Mai 2021

Fábio, Brésilien. Je suis à

Lyon depuis 3 ans, envoyé comme

missionnaire de la Covenant Church aux

États-Unis : cette église est liée à l'Union des

Eglises Libres.

Construire des ponts

interculturels fait partie de ma mission.

Je participe régulièrement à des réunions de

l'Eglise "Comme à La Maison” à Caluire.



Michel Staniul, diacre au service de la petite paroisse

catholique de rite byzantin, à Lyon, qui est

localisée dans le voisinage immédiat de RCF.

Né en Pologne, marié à Lyon, père et grand-père, je

suis journaliste à la retraite. Et depuis 2005 diacre.

Avec Fabio, nous vous proposons de prier pour et

avec nos frères chrétiens de différents horizons…