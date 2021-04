Prions avec le Pape François - 28 avril 2021 à 16:45

Tous les mercredis à 16h40

Chaque semaine, un nouveau rendez-vous pour nous mettre en réseau mondial autour du pape. Ni plus ni moins. En partenariat avec « Click to Pray », l’appli de prière du pape François. C’est une aide pour rester fidèle à un engagement : celui de prier au cœur du monde, en réseau, pendant 30 jours, chaque mois. Cette émission relaie l'appel du Saint Père à tous les chrétiens pour les mobiliser face aux défis de l'humanité et de la mission de l'Eglise et vivre, unis au Coeur de Jésus, une mission de compassion pour le monde. Le père Thierry Monfils s’est associé au réseau ignacien, en particulier le MEJ et le Réseau Jeunesse.