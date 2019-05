Prions en chemin - 16 juin 2019 à 18:15

Tous les samedis à 18h45 Tous les dimanches à 18h15

« Prions en Chemin » est une proposition des jésuites de Belgique, France et Luxembourg qui a pour but de permettre au plus grand nombre de se nourrir de la Parole de Dieu. « Prie en Chemin » propose quotidiennement une méditation guidée audio d'un des textes bibliques de la messe du jour, sous la forme d'un podcast disponible en application smartphone. Pour cela, recherchez « Prie en Chemin » dans App Store (iOS) ou Google Play (Android). Vous pouvez aussi y accéder en vous rendant sur le site : https://prieenchemin.org RCF relaie cette proposition le samedi à 18h45 et le dimanche à 18h15.