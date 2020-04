À partir du mardi 17 mars et pour toute la durée du confinement, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé. Le déroulement complet de la prière est disponible sur le site de Taizé.

CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé.

> Cliquez ici pour confier vos intentions de prière aux frères de Taizé

méditation de Frère Benoît

"Jésus envoya les disciples en disant : Allez dans le monde entier, proclamez l’Evangile à toute la création." Mc 16,15-20

Ce soir, comme chaque samedi à Taizé, la lumière va bientôt être partagée par les frères à partir du cierge pascal. Ce qui est très étrange, c’est que nous les frères nous n’avons personne à qui transmettre cette lumière de la Résurrection ! Et pourtant, nous savons bien que tant de personnes prient, en ce moment même, à travers les ondes, certains aussi avec une bougie allumée. Cette lumière, elle nous vient tout droit de l’espérance que les disciples et amis de Jésus retrouvèrent après avoir été apparemment défaits par l’échec de la mort de leur Maître. Ce sont ces mêmes disciples que le Christ ressuscité retrouve et à qui il dit ces paroles inédites : "Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile à toute la création."

"Le monde entier", dit Jésus. C’est en total décalage avec l’apparent échec de la fin de sa vie humaine. Les amis de Jésus, au pied de la croix, sont un tout petit nombre, surtout les quelques femmes qui lui sont restées fidèles jusqu’au bout. Et pourtant c’est bien aux dimensions du monde que le Christ envisage la mission qu’il confie aux siens. "Proclamez l’Évangile à toute la création" : l’évangile de Marc, dont on célèbre la fête aujourd’hui dans le calendrier latin, place à sa toute fin cet ultime commandement du Seigneur. Et il est bon de dire "à toute la création" et pas seulement "à tous les êtres humains" : oui, la bonne nouvelle de l’amour de Dieu s’étend à tous les êtres vivants ! C’est même un des fondements de la conception chrétienne de l’écologie.

Ce soir, le témoignage d’espérance nous est transmis par Daniel, un jeune qui fait partie de l’équipe qui prépare activement le prochain Grand Kiff, le rassemblement des jeunes protestants français, qui a été reporté à l’été 2021. Il nous écrit : "Durant cette période, je crois approfondir le sens du mot « communauté » au sein d’une Église : des frères et des sœurs qui s’entraident, qui prennent soin de tous sans oublier ceux qui sont sur le bord de la route. Des frères et des sœurs qui parfois ne se connaissent pas mais qui marchent et grandissent ensemble.

Accompagnés par nos pasteurs du consistoire, il y a les cultes que nous partageons de façon virtuelle le dimanche matin. Comme les prières de Taizé sur facebook et RCF, cela ne remplace pas les contacts humains mais propose un espace privé et collectif pour cheminer dans sa foi et qui peut suggérer de nouvelles vocations pour le montage de vidéos ou l’accompagnement musical. Avec mes colocataires, plus habitués aux Églises catholiques, nous contribuons ainsi à l’enregistrement de certains chants. (…)

En lien avec les services de la métropole de Marseille, nous œuvrons avec une association proche de la paroisse pour distribuer et apporter des colis de fruits et de légumes à des familles dans le besoin. C’est un élan naturel de solidarité qui donne du sens à une communauté qui s’étend bien au-delà des portes de l’Église. De même que d’autres gestes d’espérance, cet acte donne corps à une parole d’évangile. Au fil de la distribution des paniers, nous apercevons la précarité que côtoient nombre de personnes dans cette ville. Notre prière se tourne particulièrement vers ces personnes."