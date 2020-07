Que le sage écoute, et il augmentera son savoir

ACCUEIL

Chers auditeurs et auditrices Bonjour, nous sommes heureux d’être de nouveau parmi vous ce Dimanche 26/07/2020. Ensemble, nous allons prier, glorifier, écouter notre Dieu et Père céleste. Que sa grâce vous soit donner en abondance.

Psaume de louange: 145

Mon Dieu, toi le Roi, je veux dire ta grandeur T'exprimer ma reconnaissance éternelle Je veux le faire tous les jours et te glorifier sans fin Le Seigneur est grand, infiniment digne d’être loué Sa grandeur est sans borne Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes exploits Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur Et faire le récit de tes merveilles; Qu’on parle de ta puissance redoutable Moi, je veux énumérer tes hauts bien faits Qu’on rappelle tes grands bienfaits Et qu’on proclame avec joie ta fidélité AMEN

Cantique:

Nous venons dans ta maison1. Nous venons dans ta maison Et nous nous assemblons pour t'adorer, Nous venons dans ta maison Et nous nous assemblons pour t'adorer,Nous venons dans ta maison Et nous nous assemblons Pour t'adorer, Jésus ! T'adorer, te louer, Seigneur !

3. Nous levons nos mains vers toi, Et nous te contemplons pour t'adorer, Nous levons nos mains vers toi, Et nous te contemplons pour t'adorer ,Nous levons nos mains vers toi, Et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus ! T'adorer, te louer, Seigneur !

PRIERE

Gloire à toi Seigneur Jésus Christ, notre sauveur, le fils de Dieu. Tu renouvelle ta bonté chaque matin et nous sommes présent en ce moment grâce à toi. Ta parole nous enseigne de prier constamment et de veiller et tu nous as promis aussi que là ou s’assemble deux ou trois en ton nom tu seras présent au milieu. Seigneur nous demandons alors ton Saint Esprit, éclaire nous, fortifie nous et guide nous dans le droit chemin. Au nom de Jésus Christ AMEN

Téléchargement du culte du 26 juillet 2020