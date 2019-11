Résonances - 14 novembre 2019 à 10:00

Michel Teheux

Hesbignon de naissance, Michel est liturgiste (doctorat en théologie sacramentaire de l'Institut Catholique de Paris, cinq années de pastorale dans le Quartier Latin à S.Séverin, paroisse des étudiants et à la renommée liturgique ; doctorat en Sciences sociales des religions des Hautes Etudes de la Sorbonne). Connu être "le curé du jardin" ouvrant son éden notamment pour les renommées "Hivernales", il fait partie de l'Unité Pastorale de Huy et a acquis une certaine notoriété dans cette bonne ville avec quelques fois des remake de Dom Camillo et Pepone... Fondateur de l'asbl "Les Nocturnales", Michel Teheux a créé avec Luc Petit, scénographe international, les spectacles de Noël à la Cathédrale de Liège et des évènements pour des lieux patrimoniaux de prestige. Une conviction : pour faire entendre quelques résonnances de ce qui tient à coeur, il nous faut sortir de nos terroirs pour oser des exodes libérateurs pour d'autres et pour nous-mêmes...