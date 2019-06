"S’alléger à Lourdes", c’est le thème du reportage sur le pèlerinage des malades du diocèse de Lyon 2019.

3000 pèlerins de Lyon et de Roanne se sont rendus dans la cité mariale toute la semaine du 10 juin: des hospitaliers accompagnant des malades et un millier de "jeunes bobs" de seconde et de quatrième venant de différents établissements et brancardant des malades.

Le programme est riche et varié entre célébrations, conférences, témoignages, visites des lieux où a vécu Sainte Bernadette, excursions à l'abbaye de Saint-Savin ou à Betharam, chemins de croix, bains aux piscines, prières à la grotte...

Je vous propose de mettre vos pas dans les pas des pèlerins et de leurs accompagnateurs pour glâner toutes les pépites, les découvertes et les grâces reçues à Lourdes cette année.