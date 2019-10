​Samedi 28 Septembre « Le fils de l’homme va être livré aux mains des hommes. Les disciples avaient peur de l’interroger sur cette parole »

Il y a un contraste étonnant entre l’insistance de Jésus pour que ses disciples l’écoutent « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant » et l’incompréhension totale, l’absence complète de réaction des disciples. Un peu comme lorsque vous vous enflammez en homélie et qu’on vous explique ensuite que la sono ne fonctionnait pas.

A la décharge des disciples, Jésus aurait pu être un peu plus clair « Le fils de l’homme va être livré aux mains des hommes ». Peut-être qu’il aurait d’abord pu éviter de parler de lui à la troisième personne. Peut-être aussi qu’il aurait pu utiliser une expression plus simple que celle de « Fils de l’homme ». Cette expression était sans doute un peu plus claire pour les disciples qu’elle ne l’est pour nous. Eux savaient qu’elle fait référence à une vision apocalyptique du livre de Daniel, une vision qui nous parle de la venue puissante et glorieuse d’un envoyé du Seigneur venant mettre un terme au règne de l’injustice et de la souffrance, mais tout de même le lien avec Jésus n’était évident. Enfin, l’expression « livrer aux mains des hommes » n’est pas non plus transparente et ne permet pas immédiatement de comprendre que Jésus parle de mise à mort et de résurrection.

Au fond c’est comme si Jésus leur délivrait un message codé, une phrase obscure à retenir par cœur sans la comprendre mais en ayant confiance qu’elle s’éclairera par la suite et qu’elle sera décisive pour la suite de l’aventure. Et après la résurrection, les disciples se souviendront effectivement de cette phrase que Jésus leur avait fait apprendre par cœur : « Le fils de l’homme doit être livré aux mains des hommes », mais c’est bien sûr ! L’arrestation et la mort de Jésus ne sont pas un accident, c’était le plan profond et prévu par Dieu de se laisser arrêter et de laisser les hommes disposer de lui. Cette passion, c’est en fait la venue glorieuse et puissante de l’envoyé du Seigneur qu’avait promis le prophète Daniel. Ainsi ce qui s’ouvre ce sont des temps nouveaux, c’est ce fameux règne du Fils de l’homme. Et la résurrection du Christ, ce n’est donc pas juste un miracle isolé mais c’est bien le premier acte de ce règne nouveau, un règne qui me concerne personnellement…

Suis-je prêt moi aussi à accueillir la parole du Seigneur, à accueillir les évènements de ma vie, en particulier les plus obscurs, les plus tordus, en acceptant de ne pas les comprendre tout de suite, mais en ayant confiance qu’un jour tout cela s’éclairera et qu’alors je verrai la bonté du Seigneur et que je serai dans la joie.

Chers amis loué soit Jésus-Christ.