Samedi 9 Novembre"Il parlait du sanctuaire de son corps"

Nous fêtons aujourd’hui la dédicace de la basilique du Latran, la cathédrale de l’évêque de Rome, le pape François. Voilà pourquoi il est question de temple. Pas seulement du temple de pierres mais bien du temple vivant qu’est le Christ, présence de Dieu au milieu de son peuple.

L’Eglise que nous formons est peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l’Esprit comme le concile Vatican II l’a rappelé avec force. Elle est née de la Trinité. Elle poursuit la mission du Fils animée par l’Esprit. Avec le Christ, elle est passé de la mort à la vie et chacun de nous est passé par la mort à la vie de par son baptême. L’Eglise que nous formons n’est pas l’association des adeptes de Jésus. Elle est le rassemblement de tous ceux qui avec lui font l’expérience de l’amour miséricordieux du Père. Elle est le peuple de ceux qui sont passés des ténèbres à l’admirable lumière de Pâques comme le dit une préface eucharistique.

Alors, n’ayons pas peur d’être présents dans les lieux de souffrance et de mort. C’est là que l’Eglise est attendue sur toutes les fractures de l’humanité. Ne craignons pas d’affronter les injustices et les menaces. C’est là que nous sommes appelés à témoigner de la résurrection de celui dont le sanctuaire a été détruit et rebâti en trois jours ! C’est là que nous sommes appelés à édifier l’Eglise du Christ et à louer Dieu qui veut sauver tous les hommes et n’en perdre aucun.