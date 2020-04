Seigneur, rassemble-nous pour rendre grâce à ton nom

À partir du mardi 17 mars et pour toute la durée du confinement, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé. Le déroulement complet de la prière est disponible sur le site de Taizé.

CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé.

> Cliquez ici pour confier vos intentions de prière aux frères de Taizé

méditation de Frère Luc

"Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, rassemble-nous du milieu des nations, afin de rendre grâce à ton saint nom." (Ps 106, 43-48)



Quelques siècles avant notre ère, les Israélites sont dispersés, certains sont exilés d’autres sont restés au pays sous un joug étranger. Le psalmiste exprime à la fois la souffrance de la séparation et l’espérance que les membres dispersés du peuple de Dieu soient rassemblés pour le louer d’une même voix comme c’était possible au Temple de Jérusalem où l’on chantait la prière trois fois par jour. Devant Dieu, le psalmiste ouvre son cœur : rendre grâce à ton nom est notre plus grand trésor. En chantant pour toi, tu nous fais devenir un même souffle, une même voix, un même corps animé d’un même esprit. L’harmonie des voix qui s’unissent dans une même reconnaissance, ne devient-elle pas un moyen et un signe de notre communion avec toi et entre nous ? La joie exprimée en rythme depuis le plus profond de nous-mêmes monte vers toi, elle encourage les faibles et entraîne tous les autres.



Mais pour te chanter nous devons être rassemblés et pour cela nous avons besoin de ton aide. Ceux qui règnent sur nous, nous épuisent, nous dispersent, nous assimilent. Les distances qui nous séparent, les obstacles à franchir, nos divisions, nos égoïsmes, nos peurs sont plus forts que nous ! Viens à notre aide ! Nous pourrons te chanter mais ce n’est que toi qui peut nous libérer et nous rassembler. Ceux qui sont baptisés dans le Christ mort et ressuscité ont reçu en lui une nouvelle identité qui leur est commune au delà des identités culturelles, nationales ou sociales. Ne sommes-nous donc pas déjà unis infiniment plus que ce qu’un même passeport, une langue commune, l’accès aux mêmes informations ou l’utilisation de même techniques pourraient permettre?



La période d’isolement que nous traversons nous fait prendre conscience combien les autres nous manquent. La présence physique de nos parents, de nos collaborateurs, de nos voisins, le regard, l’attente, l’attention de l’autre nourrissent et soutiennent, notre propre élan chaque jour. Mais nous prenons aussi plus conscience de barrières qui divisent durablement la famille humaine et entretiennent les découragements : des manques de liberté criants, des injustices grandissantes, des peurs qui rebondissent. Alors ce soir prions encore avec le Psalmiste : "Sauve-nous Seigneur notre Dieu, rassemble-nous du milieu des nations, afin de rendre grâce à ton saint nom, de nous féliciter en ta louange." et nous poursuivons : "Envoie ton Esprit, qu’il transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair, que nous puissions découvrir les chemins d’une fraternité pour aujourd’hui, pour que nous reconnaissions ton visage dans l’étranger, le prisonnier, le malade, le sans-domicile, le pauvre, pour que nous puissions te chanter ensemble notre merci !"



Les personnes d’espérance pour aujourd’hui sont Grégoire et Marie Duruz avec leurs deux petits enfants Mathilde et Baptiste. Ils sont coopérants en Israël. Là-bas aussi ils sont confinés à cause de l’épidémie: la crèche est fermée et l’école se fait à distance. Grégoire nous écrit pour nous faire part d'un évènement pour lequel, avec d’autres, ils investissent toute leur énergie. Voici ce qu’il nous dit : « Il s’agit de la quinzième journée de commémoration Israélo-Palestinienne. Elle aura lieu lundi prochain, le 27 avril. Une célébration est prévue en ligne pour 20h30, heure locale. Nous invitons tous ceux qui le peuvent à se connecter pour soutenir le fragile souffle de la paix au Proche-Orient. Ce souffle perdure, malgré ce qu'on dit, malgré ce qu'on lit, et en dépit de toutes les frustrations et de tous les traumatismes que le conflit a engendrés à travers les décennies.



Oui, il y a des Palestinien-ne-s et des Israélien-ne-s qui croient en la paix et qui sont persuadé-e-s que la solution au conflit ne passera que par l'écoute réciproque et une amitié renforcée entre les deux peuples. Des deux côtés, ces partisan-ne-s d'un rapprochement avec l'Autre souffrent des pires attaques, d'accusations de trahison et de campagnes de diffamation. Mais pour eux, il n'est pas question d'abandonner ce qu'ils croient être la seule issue possible au conflit. Les membres de deux mouvements, les Combatants pour la paix et le Forum des familles organisent cette journée qui réunit des familles palestiniennes et israéliennes endeuillées. Elles viennent témoigner, côte à côte, de leur tristesse incommensurable d'avoir perdu un être cher, de leur colère aussi, mais avec la ferme détermination de transcender leur souffrance dans une perspective de réconciliation, de solidarité et de paix. En 2019, près de 10.000 personnes s'étaient déplacées à Tel Aviv pour la célébration. Cette année, circonstances obligent, la cérémonie sera proposée exclusivement en ligne.