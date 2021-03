"Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit"

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem

pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque.

Ils abordèrent Philippe,

qui était de Bethsaïde en Galilée,

et lui firent cette demande :

« Nous voudrions voir Jésus. »

Philippe va le dire à André,

et tous deux vont le dire à Jésus.

Alors Jésus leur déclare :

« L’heure est venue où le Fils de l’homme

doit être glorifié.

Amen, amen, je vous le dis :

si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas,

il reste seul ;

mais s’il meurt,

il porte beaucoup de fruit.

Qui aime sa vie

la perd ;

qui s’en détache en ce monde

la gardera pour la vie éternelle.

Si quelqu’un veut me servir,

qu’il me suive ;

et là où moi je suis,

là aussi sera mon serviteur.

Si quelqu’un me sert,

mon Père l’honorera.

Maintenant mon âme est bouleversée.

Que vais-je dire ?

“Père, sauve-moi

de cette heure” ?

– Mais non ! C’est pour cela

que je suis parvenu à cette heure-ci !

Père, glorifie ton nom ! »

Alors, du ciel vint une voix qui disait :

« Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. »

En l’entendant, la foule qui se tenait là

disait que c’était un coup de tonnerre.

D’autres disaient :

« C’est un ange qui lui a parlé. »

Mais Jésus leur répondit :

« Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix,

mais pour vous.

Maintenant a lieu le jugement de ce monde ;

maintenant le prince de ce monde

va être jeté dehors ;

et moi, quand j’aurai été élevé de terre,

j’attirerai à moi tous les hommes. »

Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.