Tous les jours à 19h00

La Fête-Dieu ou Fête du Corps et du Sang du Christ de ce jeudi 11 juin 2020 sera la première grande messe publique après la date de reprise des messes le lundi 8 juin. N’est-ce pas symbolique pour la fête du Corps et du Sang du Christ ? Il s’agit d’une très ancienne fête catholique née à Liège en 1246, elle est aujourd’hui célébrée à Rome et dans le monde entier. Le cœur des 5 journées est la « Fête-Dieu » à la basilique saint Martin le jeudi 11 juin à 19h00. Le nombre de participants sera limité en tenant compte de la distance de 1.5m entre les participants. Toutefois, les contraintes sanitaires suscitent la créativité pour vivre cette Fête-Dieu. Pour la soirée du jeudi 11 juin, un système de réservation est mis en place pour la messe et aussi un billetterie pour la veillée NightFever – 1000 bougies pour la paix. Notez qu’il y aura 2 autres messes à Saint-Martin : à 9h00 et à 12h00. Les 2 grandes conférences d’ouverture avec le père Nicolas Buttet et du vendredi soir avec Mgr Jean-Pierre Delville ainsi que d’autres célébrations et veillées de prière et adoration seront retransmises en direct par les médias et internet. Chaque jour du jeudi au dimanche, un lieu accueillera une journée de prière d’adoration. Toutes les informations pratiques sont sur le site www.liegefetedieu.be.