Style de vie 1

Tous les samedis à 18h10

Ce monde que Dieu a remis entre nos mains, que devient-il? Un homme, à Rome, le regarde et chaque mois met le projecteur sur un sujet préoccupant. Le Pape François compte sur son Réseau Mondial de Prière pour s'unir au Seigneur par la prière et par l'action : nous offrir à Dieu pour les défis de l'humanité et de la mission de l'Église, c'est ce que propose l'émission "Nous offrir". La prière et la méditation contribuent déjà au projet divin; elles encouragent les bonnes pratiques et amorcent les revirements nécessaires. L'émission est mise en place par une équipe du Réseau Mondial de Prière du Pape — Wallonie-Bruxelles et Luxembourg.