Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face?

Si je monte aux cieux, tu y es; Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà.

Si je prends les ailes de l'aurore, Et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer,

Là aussi ta main me conduira, Et ta droite me saisira.