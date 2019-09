"Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant ..." (Lc 16, 19-31)

"Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance"



Méditation de l'Evangile (Lc 16, 19-31) par Viviane Wagner, sœur de la Providence St André à Peltre.



Chant final: "Les tourments que souffrit le pauvre Lazare" par le COLLEGIUM VOCALE