​Vendredi 27 Septembre « Tu es Christ, le Messie de Dieu. - Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup »

Ce passage est un tournant de l’Evangile : Tu es le Messie de Dieu, ou dit autrement en grec, tu es le Christ de Dieu, ou dit en français, tu es l’oint de Dieu, celui que Dieu à consacré par l’onction.

C’est un tournant car les disciples s’étaient mis à l’origine à la suite de Jésus comme on se mettait à l’époque à la suite d’un rabbi. On avait la chance de croiser un homme sage et instruit, alors on venait profiter pour un temps de son enseignement. Mais avec Jésus cela ne se passe pas comme avec un rabbi normal. Lui parle d’autorité, il multiplie les miracles, il pardonne les péchés, il convertit les pécheurs. Pierre comprend qu’il y a en Jésus bien plus qu’un rabbi et il utilise la seule notion à sa disposition, le mot Messie, un mot qui résume en lui-même l’attente séculaire d’Israël, la promesse que Dieu enverrait son envoyé pour remettre le monde sur ses rails.

Mais cette phrase de Pierre est autant un point d’arrivée qu’un point de départ. Quand Pierre dit de Jésus qu’il est le messie, il ne dit pas encore compris qu’il était Dieu, fils de Dieu, il n’a pas encore compris qu’il est le Verbe de Dieu, celui en qui tout fut créé, il ne comprend pas encore non plus qu’il est celui qui se laissera arrêter au petit matin, qui se tiendra silencieux face à ses juges et qui mourra entre deux malfaiteurs.

Jésus est profondément mystérieux. Il est mystérieux par l’immensité de l’œuvre qu’il accomplit : Comment un homme, fut-il Dieu, peut-il sauver ceux qui ont vécu avant lui et ceux qui vivront après lui, ceux qui sont proches et ceux qui habitent de l’autre côté de la terre, ceux qui croient en lui et ceux qui l’ignorent ? Comment peut-il être l’Alpha et l’Oméga, le modèle selon lequel et par lequel tout a été créé et celui qui rassemblera en lui-même tout le monde sauvé… Il est aussi mystérieux par la manière simple et déroutante dont il agit. Comment l’être unique dont nous parlons a-t-il pu vivre dans un bled comme Nazareth ? Comment a-t-il pu distiller ses enseignements au fur et à mesure des rencontres avec des pauvres gens, et sans même écrire le moindre livre ? Comment peut-il sauver le monde en mourant sur une croix comme un esclave ?

Peut-être puis-je prendre le temps de prier aujourd’hui, de me poser devant un crucifix ou devant une image de la crèche, pour admirer le Christ dans ces deux directions, regarder le très-haut, contempler l’immensité de son être et de son œuvre, regarder le très-bas, le tout petit, le crucifié pour contempler la manière dont il a agi et nous invite à agir.

Chers amis, loué soit Jésus-Christ.