Vendredi 8 Novembre « Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. »

Jésus fait l’éloge de ce gérant malhonnête qui a agi avec habileté. Voilà bien une exhortation surprenante! Ne nous y trompons pas. Jésus ne fait pas l’apologie du trafic. Il met en valeur l’intelligence de l’homme qui ruse pour arriver à ses fins alors que la perspective du Royaume de Dieu ne suscite pas la même ingéniosité.

Le royaume de Dieu, nous le savons, n’est pas au bout de nos efforts. Il nous est donné. Il vient à nous. Il nous est proposé de l’accueillir, de le désirer, de le laisser advenir. « Que ton règne vienne !» Cela peut sembler bien passif. Alors pourquoi se donner du mal s’il faut se laisser faire. Pourquoi s’ingénier, ruser, si l’essentiel nous est donné ? Qu’il vienne le Royaume de Dieu ! Qu’il vienne par nous ! Qu’il vienne par nos manières de faire, par les choix que nous posons, par l’habileté que nous déployons pour inscrire la justice de Dieu dans la complexité de nos sociétés humaines.

Jésus nous interroge : quelle ingéniosité mets-tu au service du Royaume ? Es-tu aimanté par l’accomplissement de la promesse ? Es-tu attentif aux besoins de tes frères et assez libre pour y répondre avec audace et inventivité ? Ou bien, es-tu résigné, prompt à te conformer aux courants dominants et à accepter l’inacceptable ?

Prends-tu les moyens de regarder les réalités de ceux qui t’entourent, prends-tu les moyens d’échanger avec d’autres, de prier, de discerner, d’agir ? Dans 10 jours se tiendront à Lille les semaines sociales : « refaire société », agir contre la fragmentation sociale qui nous menace. Voilà une belle occasion pour comprendre et explorer des pistes porteuses d’avenir !