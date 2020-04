Vendredi Saint - Office de la Passion, par Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire de Bruxelles

En ce jour où nous commémorons l'offrande totale du Christ, l'Église ne célèbre pas la messe, mais une longue et nourrissante liturgie de la Parole. Les lectures précédant le récit de la Passion sont celles du Chant du serviteur souffrant (Isaïe 52, 13 - 53, 12) et de la Lettre aux Hébreux sur le caractère sauveur de la mort de Jésus (Hébreux 4, 14-16 ; 5, 7-9). Entre ces deux lectures, en écho du texte d'Isaïe, le psaume 30 : «Mes jours sont dans ta main : délivre-moi». Puis se déroule tout le récit de la Passion selon saint Jean (18, 1 - 19, 42), souvent proclamé à plusieurs voix. C'est aussi la communion spirituelle au Corps du Christ vénéré depuis la célébration de la veille au soir. Et commence la longue veille dans le silence de l'attente.