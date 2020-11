Viens Seigneur Jésus

Messe célébrée par Monseigneur Jordy



PREMIÈRE LECTURE



« Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! » (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7)

Lecture du livre du prophète Isaïe



C'est toi, Seigneur, notre père ;

« Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom.

Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer

hors de tes chemins ?

Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir

et ne plus te craindre ?

Reviens, à cause de tes serviteurs,

des tribus de ton héritage.

Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais,

les montagnes seraient ébranlées devant ta face.



Voici que tu es descendu :

les montagnes furent ébranlées devant ta face.

Jamais on n'a entendu,

jamais on n'a ouï dire,

nul œil n'a jamais vu un autre dieu que toi

agir ainsi pour celui qui l'attend.

Tu viens rencontrer

celui qui pratique avec joie la justice,

qui se souvient de toi

en suivant tes chemins.

Tu étais irrité, mais nous avons encore péché,

et nous nous sommes égarés.

Tous, nous étions comme des gens impurs,

et tous nos actes justes n'étaient que linges souillés.

Tous, nous étions desséchés comme des feuilles,

et nos fautes, comme le vent, nous emportaient.

Personne n'invoque plus ton nom,

nul ne se réveille pour prendre appui sur toi.

Car tu nous as caché ton visage,

tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes.

Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre père.

Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes :

nous sommes tous l'ouvrage de ta main.



- Parole du Seigneur.



PSAUME



(79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19)



R/ Dieu, fais-nous revenir ;

que ton visage s'éclaire,

et nous serons sauvés !

(79, 4)



Berger d'Israël, écoute,

resplendis au-dessus des Kéroubim !

Réveille ta vaillance

et viens nous sauver.



Dieu de l'univers, reviens !

Du haut des cieux, regarde et vois :

visite cette vigne, protège-la,

celle qu'a plantée ta main puissante.



Que ta main soutienne ton protégé,

le fils de l'homme qui te doit sa force.

Jamais plus nous n'irons loin de toi :

fais-nous vivre et invoquer ton nom !



DEUXIÈME LECTURE



Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ (1 Co 1, 3-9)

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens



Frères,

à vous, la grâce et la paix,

de la part de Dieu notre Père

et du Seigneur Jésus Christ.

Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet,

pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus ;

en lui vous avez reçu toutes les richesses,

toutes celles de la parole

et de la connaissance de Dieu.

Car le témoignage rendu au Christ

s'est établi fermement parmi vous.

Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque,

à vous qui attendez

de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ.

C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout,

et vous serez sans reproche

au jour de notre Seigneur Jésus Christ.

Car Dieu est fidèle,

lui qui vous a appelés à vivre en communion

avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.



- Parole du Seigneur.



ÉVANGILE



« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » (Mc 13, 33-37)

Alléluia. Alléluia.

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.

Alléluia. (Ps 84, 8)



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc



En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Prenez garde, restez éveillés :

car vous ne savez pas

quand ce sera le moment.

C'est comme un homme parti en voyage :

en quittant sa maison,

il a donné tout pouvoir à ses serviteurs,

fixé à chacun son travail,

et demandé au portier de veiller.

Veillez donc,

car vous ne savez pas

quand vient le maître de la maison,

le soir ou à minuit,

au chant du coq ou le matin ;

s'il arrive à l'improviste,

il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis.

Ce que je vous dis là, je le dis à tous :

Veillez ! »



- Acclamons la Parole de Dieu.