Vivre malgrès tout !

Témoignage du pasteur Christian Baltzinger, chargé de mission de l'Aumônerie des Etablissements de Santé et Médico-Sociaux (AESMS) domaine Handicap pour l'UEPAL





Ce témoignage est suivi d'un temps de prière proposé par Aline Guerrier, pasteure et aumônier à l'Hôpital de Saverne, et par Sandra Zurcher-Droit, pasteure et aumônier à l'Hôpital de Hautepierre (Strasbourg).