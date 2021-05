Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Si le monde a de la haine contre vous,

sachez qu’il en a eu d’abord contre moi.

Si vous apparteniez au monde,

le monde aimerait ce qui est à lui.

Mais vous n’appartenez pas au monde,

puisque je vous ai choisis en vous prenant dans le monde ;

voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous.

Rappelez-vous la parole que je vous ai dite :

un serviteur n’est pas plus grand que son maître.

Si l’on m’a persécuté,

on vous persécutera, vous aussi.

Si l’on a gardé ma parole,

on gardera aussi la vôtre.

Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom,

parce qu’ils ne connaissent pas Celui qui m’a envoyé. »