"Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent"

Il y a un truc qui cloche dans l’Evangile de ce dimanche. Nous avons bien entendu la conclusion de la parabole du gérant trompeur « Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. », et nous pouvons conclure que Jésus nous invite à utiliser notre argent pour faire du bien à ceux qui en manquent. Mais il y a tout de même un détail qui ne va pas. Dans la parabole le gérant soulage les dettes des autres avec de l’argent qui ne lui appartient pas. En général, on n’appelle pas cela de la générosité mais du vol, voire de la corruption. Bref, il y a – cela arrive parfois dans l’Evangile – un écart étonnant entre la parabole qui est racontée et le sens que l’évangéliste en dégage. Ce genre d’anomalie nous permet de formuler une hypothèse : peut-être que le texte a été altéré pendant le long processus de rédaction de l’Evangile et peut être pouvons-nous chercher une autre interprétation que celle qui nous est donnée.

Je voudrais vous inviter à regarder le contexte dans lequel se situe cette parabole. Elle est au début du chapitre 16 de Saint Luc, elle suit donc directement le chapitre 15 – jusque-là pas de surprise – mais ce chapitre 15 est archi-célèbre, c’est celui où l’on trouve les trois paraboles de la miséricorde, en particulier celle du fils prodigue ; alors voici mon hypothèse.

Et si les paraboles de la miséricorde, comme les trois mousquetaires, n’étaient pas trois mais quatre. Je vous invite à comparer le maître de notre parabole d’aujourd’hui avec le père du fils prodigue. Ils ont à peu près la même conception de la gestion. Le père du prodigue ne voit pas d’inconvénient à partager son héritage alors même qu’il est encore vivant et ne manifeste aucun regret de ce patrimoine parti en fumée. De même le maître de notre parabole félicite son intendant d’avoir remis les dettes de ses débiteurs avec de fausses écritures comptables – sans se préoccuper une seconde d’avoir été volé. Et si cette parabole avait été racontée par Jésus pour nous montrer que Dieu n’est pas un maître classique, qu’il veut pardonner les péchés sans rien exiger en retour, s’il avait voulu se présenter lui-même comme cet intendant chargé de dilapider les biens de son maître en distribuant largement ses grâces – au grand dam bien sûr des pharisiens qui voudraient bien que la grâce ne soit donnée qu’à ceux qui s’en seront montré dignes.

Chers amis, contemplons aujourd’hui ce maître excentrique et essayons d’en prendre de la graine, une graine de cette folie évangélique.

Loué soit Jésus-Christ.