"Vous recevrez, en ce temps déjà, le centuple, avec des persécutions, et, dans"

Méditation de l'évangile (Mc 10, 28-31) par les soeurs de la Nouvelle Alliance à la Chapelle Montligeon.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

Pierre se mit à dire à Jésus :

« Voici que nous avons tout quitté

pour te suivre. »

Jésus déclara :

« Amen, je vous le dis :

nul n’aura quitté,

à cause de moi et de l’Évangile,

une maison, des frères, des sœurs,

une mère, un père, des enfants ou une terre

sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple :

maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres,

avec des persécutions,

et, dans le monde à venir,

la vie éternelle.

Beaucoup de premiers seront derniers,

et les derniers seront les premiers. »