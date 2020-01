Prise en charge médicale de la victime

De quels remèdes médicaux dispose-t-on pour prendre en charge des victimes?



Si l'accompagnement psychologique représente un élément clé du suivi, il peut aussi s'y adjoindre des médicaments comme des anxiolytiques, des bêta-bloquants, ou des techniques comme la thérapie de groupe, ou l'EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) qui s'appuie sur les mouvements des yeux, etc. Toutes ces pratiques ont des avantages et des limites selon les personnes.