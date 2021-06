Projet de loi de bioéthique...un désaccord abyssal

Au sommaire de cet entretien de Renaud Jules avec l'archevêque de Besançon Mgr Jean-Luc Bouilleret : le projet de loi de bioéthique, les nominations dans le diocèse, une rencontre des évêques de la Province, et une autre rencontre des conseils épiscopaux de Franche-Comté, l'institution à l'acolytat et la confirmation de gens du voyage et enfin les élections départementales et régionales.