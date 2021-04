Protéger, éduquer, prévenir : un nouveau service dans l'Eglise

Le 25 mars dernier, les évêques de France ont publié une lettre sur la lutte contre la pédocriminalité. Cette lettre, avec des mesures concrètes, est une

grande première et reflète, selon les mots de Mgr Blaquart, le travail exigeant menés depuis 4 ans au sein de notre Eglise de France.



Ce travail a également été mené dans notre diocèse et a conduit à

la création d’un service dédié aux questions de protection-éducation-prévention. Ils sont aujourd’hui sur RCF Loiret dans le Magazine diocésain : Véronique Garnier et Laure de Pélichy coordonnent le Service diocésain de Protection – Education – Prévention.