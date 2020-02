[Psycho] Apprendre à aimer, dossier spécial Saint-Valentin

On connaît l'eros, l'amour passion, ou l'agapé, l'amour pur et désintéressé. Mais on connaît moins l'amour pragma, c'est-à-dire raisonnable, ou l'amour mania, l'amour fou... Explications.

L'amour, est-ce un ressenti, un besoin, une émotion ? Si les Grecs avaient une dizaine de termes pour dire l'amour, en français il n'y a que le verbe aimer. Si bien que l'on peut aimer aussi bien le chocolat que son ami ou son conjoint, comme le remarque Christophe Carré, auteur de "Aimer sans violence" (éd. Eyrolles). "Je crois que c'est un mélange de beaucoup de choses, quelque chose de physiologique, un besoin profond qui nous unit, qui nous met en relation et puis derrière il y a une multitude de formes d'amour." On en décrypte six.



éros, l'amour passion

La fameuse histoire du coup de foudre ! L'éros correspond à un type d'attachement amoureux intense et passionnel. "C'est la fougue, c'est les émotions qui font tout exploser !" Où on ne voit aucunement les défauts et les faiblesses de l'autre, largement idéalisé.



Ludus, l'amour de la séduction

Un amour qui joue, qui se cherche. Où l'on multiplie les renocntres, les "plans de drague", les partenaires. On est peu sélectif dans ce type d'amour adolescent, où le plaisir est dans le jeu de séduction.



Filia, l'amour d'amitié

Ce qui unit les familles et les amis : un amour d'affection qui fait les relations profondes, durables, paisibles. "Sans folie ni débordement émoitionnel."



Mania, l'amour fou

Dans la Grèce antique, Mania est la divinité qui incarne la folie. Combinaison d'éros et de ludus, l'amour mania est un mélange détonnant, où se déploie la jalousie, la dépendance affective, la méfiance, la possessivité.



Pragma, l'amour raisonnable

Mélange de ludus, de filia, pragma est un amour ratinnel sécurisant. "On limite les inconvénients, on optimise les avantages, c'est un peu un amour gestionnaire." Un type de relation où le sentiment amoureux est moins présent.



Agapé, l'amour pur

Un amour spirituel, désintéressé. "Une forme pure, une forme vraie, une pleine satisfaction donnée aux amoureux." L'amour agapé est inconditionnel : on aime l'autre sans chercher à le posséder ni à le contraindre, et sans rien attendre en retour.

ÉMISSION ENREGISTRÉE EN 2016