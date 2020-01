Publicain et Pharisien

Les figures de ce jour mettent devant notre conscience le charisme de l’humilité. Celle-ci est à la fois le début et la fin de la vie véritable. C’est par elle que l’homme peut entrer dans le Royaume ; et c’est elle qui fera sa joie dans l’éternité, car l’humilité est l’assimilation à Dieu et la jouissance de son amour. L’humilité n’est pas un sentiment ou une vertu morale ; elle est un charisme divin, donné dans le baptême. Chant grec « eleïmon eleïson mé o Theos ».