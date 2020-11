Qu'est-ce que la liberté ?

A l'heure du confinement et des gestes barrières on peut se sentir limité, privé de liberté. Mais c'est quoi au juste la liberté ? Mgr Beau a décidé de soulever la question. Pour lui il ne faut pas faire une apologie de la liberté, il évoque le libre arbitre de St Augustin et nous explique que la liberté doit toujours avoir une finalité et porte une responsabilité en son sein, c'est-à-dire qu'elle répond à un appel.