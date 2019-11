Quand des personnes migrantes rencontrent l'église (et réciproquement) 18 décembre 2019

Délégués diocésains à la Pastorale des Migrants, Jean-Marie et Christiane Dubernet précisent d'abord qu'ils sont liés à une équipe dont les membres viennent des divers continents. A Jean-Marie Richard, ils présentent un double aspect. Les personnes migrantes ont des besoins essentiels (papiers, logement, langue, alimentation) Petitement, avec et comme d'autres associations, la Pastorale des migrants accueille des personnes en grande fragilité. Le second aspect concerne les migrants chrétiens: la pastorale des migrants va chercher à leur permetttre de trouver une place dans les paroisses et assemblées priantes... Elle va aussi chercher des occasions pour que chaque communauté nationale (Laotiens, camerounais..)puisse exprimer la foi selon les modes culturels de leur pays d'origne. Belle mission, grande communication nécessaire; et large contribution que le service tente de déployer sur toute l'étendue du diocèse pour que la Pentecôte de l'Eglise demeure vivante...