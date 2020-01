« Quand je me suis retourné, le Seigneur était derrière moi. »

Sandrine est d’éducation catholique. Sans réelle conviction, elle a fait son petit chemin de vie sans soutien, avec l’intime conviction qui lui manque quelque chose … Une enfance très douloureuse face à une Maman violente, un Papa absent … et la perte de ces derniers la conduit dans un chemin de grosses dépendances. Elle rencontre ensuite son conjoint avec qui le chemin va être tortueux … A l’âge de 34 ans, cet homme décède brutalement, Sandrine est à nouveau face à un deuil … Une rencontre va la conduire à un travail thérapeutique, et au bout de 7 ans libérée des addictions, elle se sent malgré tout vide. Un jour dans un grand désespoir, elle pousse la porte d’une cathédrale … Sandrine est aujourd’hui en chemin pour le baptême.