Quand Jésus choisit la Vie (Carême 2) 3/5

À l’occasion du carême RCF a choisi de réfléchir autour du thème : « choisir la vie ».

Dans cette deuxième semaine le père Michel QUESNEL, bibliste et théologiens, nous montre comment Jésus, par ses enseignements mais aussi par ses actes et par toute sa vie, nous indique comment choisir de vivre pleinement et en liberté

Dans chacun des cinq volets de la série halte spirituelle ,Michel QUESNEL analyse cinq textes du nouveau testament qui mettent particulièrement bien en relief ce choix de la vie. Une émission proposée est réalisée par Thierry Lyonnet