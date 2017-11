Quand Jésus parle en paraboles 1/5

Les Evangiles regorgent de paraboles, ces petites histoires très imagées dont Jésus avait le secret. Des récits où le Christ y évoque la vie ordinaire de son époque : le pain qui lève grâce au levain, le sel qui donne du gout, la vigne, un festin ouvert à tous, une brebis égarée, le cultivateur qui sème à tous vents, un trésor à découvrir dans un champ.

Le but de ces petits récits métaphoriques est de nous réveiller, voir de nous provoquer parce qu’elles bousculent notre petite logique purement humaine... Alberto Fabio Ambrosio, dominicain, est spécialiste de l'histoire du souffisme ottoman.

Après avoir passé 10 ans en Turquie à Istanbul, il enseigne aujourd'hui dans différentes institutions à Paris et à Rome et poursuit ses études sur l'islam dans le cadre de la Luxembourg School of Religion et Society.